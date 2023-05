Apeldoorner (21) die ongeval veroorzaakt zou hebben onder invloed van alcohol, wraakt wederom rechters

Toch windmolens in Voorst? Lokale politiek kijkt argwanend naar provincie: ‘Dit baart ons zorgen’

Een discussie die ogenschijnlijk was afgerond, begint opnieuw: windmolens in Voorst. Reden is dat de provincie die haar windmolenbeleid wil vernieuwen. In een daarbij horende kaart staan dorpen in Voorst aangemerkt als onderzoeksgebieden voor windmolens. Opvallend omdat de Voorster politiek eerder besloot dat de gemeente daar niet geschikt voor is.