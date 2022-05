Apeldoorner (35) leidt politie naar zijn verzameling kinder- en dierenporno: ‘Behandeling wordt intensieve klus’

De verzameling is aan het licht gekomen door het handelen van E.B. zelf. De politie kwam op 26 augustus 2020 naar zijn adres, na een melding dat er ruiten waren vernield in een flat in de wijk Driehuizen. Ze trof er op straat een ernstig verwarde man aan, die de agenten binnen uitnodigde. Tot haar verbijstering zag de politie er een laptop op tafel, waarop kinderporno te zien was. Het was een schreeuw om hulp, want de Apeldoorner wilde stoppen met verzamelen en bekijken, maar kon dat niet op eigen kracht.