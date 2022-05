Apeldoorner biedt politie verzameling kinderporno ‘op presenteerblaadje’ aan: ‘hardhandig’ afgevoerd

Dit is waarom robots nog spaarzaam in de horeca 'werken’: een bord hete soep aangeven is nog wat link

Restaurants van Landal in Uddel en Eerbeek zetten sinds kort robots in om iets te doen aan het schrijnende personeelstekort. Toch zijn er nog maar spaarzaam robots te vinden in horecagelegenheden. Waarom is dat? Hoogleraar Anna Salomons geeft antwoord. ,,Het aangeven van een bord soep is (nog) te specialistisch.”

16:00