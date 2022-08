Apeldoorner Gerard van H. wil dakloos geraakte vrouw en dochter helpen, maar dat mag niet

‘Koninklij­ke ontvangst’ in Paleis Het Loo met ‘majestei­te­lijk’ postzegel­vel

Na een renovatie van ruim vier jaar verwelkomt Paleis Het Loo weer bezoekers in de volledig vernieuwde vertrekken. PostNL viert de feestelijke heropening van het museum met een ‘majesteitelijk postzegelvel’. Die zijn sinds dinsdag te verkrijgen. In Het Loo krijgen bezoekers een inkijkje in de persoonlijke vertrekken van vorstinnen die door de eeuwen heen in het paleis woonden en werkten.

17 augustus