Apeldoorner Harold dácht een kaartje te hebben voor finale van Feyenoord in Tirana: ‘Ik kan ernaar fluiten’

Danial S. (30) jaren de cel in na toetakelen ‘boze buurman’ met honkbal­knup­pel in Apeldoorn

Een inwoner van Apeldoorn is veroordeeld tot vier jaar cel, omdat hij een buurtgenoot met een honkbalknuppel zeker twee keer tegen het hoofd heeft geslagen. Het slachtoffer is zwaargewond geraakt. De rechtbank in Zutphen legde hem ook betaling van schadevergoeding op van 5000 euro smartengeld.

11 mei