Apeldoorners laten 17-jarig meisje sekswerk doen, maar hoeven de cel niet meer in

Rechtszaak uit 1625 wordt op Het Herenhul nabij Apeldoorn nagespeeld

Sinds de middeleeuwen werd er al recht gesproken op Het Herenhul, op het landgoed Bruggelen tussen Beekbergen en Ugchelen. Gewoon in de open lucht. Hoe verliep zo’n rechtszaak in vroeger tijden? Wie dit wil ervaren, kan in het weekend van 27 en 28 augustus een nagespeelde rechtszitting uit 1625 bijwonen.

23 augustus