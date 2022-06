Apeldoorns jeugdorkest zoekt naar verbinding tijdens optreden in de Grote Kerk

De zomer verbindt. Dat is het thema van het concert dat de Vereniging Apeldoornse Jeugdorkesten aanstaande zaterdag geeft. Onder de noemer ‘Connecting Summertime’ vertoont de AJO zijn kunsten in de Grote Kerk aan de Loolaan in Apeldoorn.

Het gratis concert van de AJO is voor de inwoners van Apeldoorn en omgeving een toegankelijke en laagdrempelige manier om kennis te maken met het jeugdorkest. Daarbij richt de AJO zich op jongeren in de leeftijd van 8 tot 25 jaar oud, die wel een muziekinstrument bespelen maar nog niet in een orkest spelen.

Tijdens ‘Connecting Summertime’ krijgen zij de mogelijkheid om te ervaren hoe het is om samen met andere muzikanten in een orkest te spelen. De verbinding komt daarnaast ook tot uiting door samen – in orkestverband – muziek te maken.

Verassingen

Voor de AJO wordt het de eerste keer dat het een concert geeft waarin de focus ligt op jongeren. Het Apeldoornse jeugdorkest kent zaterdag nog een andere primeur. Het concert in de Grote Kerk – waarin plaats is voor 1400 bezoekers – wordt het eerste optreden in een zaal van deze omvang.

Het wordt bovendien een concert vol verrassingen, aldus de AJO. Naast het jeugdorkest treden er op zaterdag 2 juli namelijk diverse andere artiesten op, met verassende cross-overs naar onverwachte muziek- en cultuurstijlen. Ook het unieke Bätz-Witte orgel van de Grote Kerk wordt daarbij gebruikt.

Het concert van de AJO gaat zaterdag om 14.30 uur van start en duurt 16.00 uur.