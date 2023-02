Apeldoornse crimineel krijgt wijkagent als ‘buurman’

Gezonder Leven Walter dacht dat er deze week in zijn lichaam niet zoveel was veranderd (maar hij zit er flink naast)

,,Hé, hoe gaat het? Hoeveel kilo ben je al kwijt?” Ik kan me bijna niet meer op straat begeven of er is wel iemand die me vraagt naar de stand van zaken. Niet zo gek ook, als je door veel mensen wordt gezien, omdat jouw zoektocht naar gezondheid te volgen is bij de Stentor. Het werkt voorlopig, want ik voel me gezonder, beter en energieker. En ik ben op de helft van het traject.