Apeldoornse Daan en Renzo mochten vlucht gratis omboeken, maar Air Malta is ineens onbereikbaar

Ondanks dat ze eerst niet per se heel blij waren met de toezegging, aangezien de vlucht dan wel vergoed werd maar de rest van de vakantie niet, besloten de jongens toch contact te zoeken met Air Malta. Het mailadres van de contactpersoon daar, Stephen Gauci, was bekend bij de Stentor en Gauci verzocht destijds om de jongens hem even te laten mailen.

Daan en Renzo sturen vlak na de toezegging op 9 augustus jongstleden een mail met daarin hun verhaal en dat ze naar aanleiding van het aanbod contact opnemen. Er komt al redelijk snel een automatische mail terug dat de mail geblokkeerd is. Ook wij van de Stentor doen een poging. Hierop volgt dezelfde automatische mail.

Langdurige stilte

Maar we geven niet op. Het eerste contact legden we destijds via de chat op Facebook. Daar kwam toen zeer snel een reactie op onze vraag wie we konden benaderen met onze vragen voor het eerste artikel. Maar nu blijft het angstvallig stil. Waar ze eerst zo welwillend waren, en ze dus binnen een dag na het eerste contact de toezegging deden, is er nu ineens helemaal geen contact meer. Ook bellen doet niks: de telefoon blijft overgaan, maar er wordt niet opgenomen.

Na een online zoektocht vinden we meerdere artikelen over het feit dat Stephen Gauci Air Malta verlaat na 27 jaar. Dat zou de vreemde mail kunnen verklaren, waarschijnlijk is zijn mailbox inmiddels afgesloten. Maar dan nog, over het algemeen zou iemand zijn werk dan over moeten nemen zou je zeggen. We spenderen er nog eens een mail aan, via het contactformulier waar je als onderwerp ‘media’ kunt aanklikken. ‘Case received’ is de mail die automatisch volgt, maar ook hierna blijft het stil.

Vette worst

Daan en Renzo geloven er niet echt meer in. ,,Ik ben bang dat dit niks meer gaat worden’’, zegt Daan. ,,We wilden volgend jaar in de zomervakantie dan alsnog gaan. We moeten dan wel de accommodatie er weer bij boeken, maar dat is dan maar zo, we hadden dan in ieder geval een gratis vlucht. Anders betaal je toch snel weer zo'n 300 tot 400 euro per persoon.’’

De moeder van Daan, Joyce Karssen, is boos. ,,Dit kan je toch niet maken? Eerst een vette worst voorhouden en dan uiteindelijk niks meer laten weten. Dit is ook niet even een kleine vliegmaatschappij, dus als iemand vertrekt heb je daar toch gewoon vervangers voor?’’ Ook zij is het geloof kwijt inmiddels dat het goedkomt. ,,We zijn al ruim een maand bezig. Dit zou in principe zo geregeld kunnen zijn zou je denken.’’