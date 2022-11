Apeldoornse Dansgroep Pierrot groeit qua leden, maar heeft qua vrijwilligers een flink tekort: ‘Dit kan zo niet doorgaan’

Wokrestau­rant bij Apeldoorn dat drankver­gun­ning niet in orde had, krijgt verheugend bericht

Wok Sprengenhorst in Apeldoorn heropent op woensdag 23 november. Het restaurant heeft nieuwe eigenaren en was al open gegaan op 19 oktober. Maar vanwege het ontbreken van de drankvergunning moesten de deuren weer dicht. Nu is alles in orde, bevestigt de gemeente Apeldoorn.

