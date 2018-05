Apeldoornse marineman Bart D. opgepakt voor betrokkenheid bij dood echtgenote op Curaçao bij feestje

Nalatig

Drugs

Op zondag 21 mei om vier uur 's nachts werd Homan, ook werkzaam als korporaal bij de marine, levenloos aangetroffen in het zwembad bij een huis van anderen. D. had de politie zelf gebeld. Het koppel had die nacht een feestje in dat huis gevierd. Er wordt nu onderzocht of overmatig drugs en alcoholgebruik bij D. en Homan de situatie heeft gecreëerd waarin de vrouw kon verdrinken in het zwembad.