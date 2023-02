Apeldoornse Mikail vindt dood dichtbij in verwoest Kahramanmaras: ‘Hygiëne een probleem’

Stadsprins met ambitie wil optocht in Apeldoorn terug (en heeft een creatieve oplossing)

Als het aan stadsprins Andre ligt dan krijgt Apeldoorn weer een carnavalsoptocht. Niet tijdens het carnavalsweekeinde maar een paar weken later, wanneer halfvasten wordt gevierd. ,,We moeten ons als carnaval-vierend Apeldoorn veel meer laten zien’’, zegt de prins. ,,Want Apeldoorners willen best een feestje vieren.’’