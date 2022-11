Apeldoornse speciaal onderwijsschool maakt boek over ongesteldheid: ‘Als je er nog nooit over gehoord hebt, dan schrik je je rot’

Foenix Apeldoorn, Favorabel in Zutphen en Spar Together Better in Deventer meest sociaal ondernemen­de werkgevers 2022

Foenix, Favorabel en Spar Together Better mogen zich in verschillende categorieën de meest sociaal ondernemende werkgevers 2022 van de arbeidsmarktregio Stedendriehoek & Noordwest Veluwe noemen. Dit werd donderdagavond bekendgemaakt tijdens het Sociaal Ondernemen Werkt-evenement in de Buitensociëteit in Zutphen.

18 november