Apeldoornse sporthallen langer dicht voor sporters wegens grote nood rond opvang Oekraïners

MET VIDEO Vluchtelin­gen uit Oekraïne steken handen uit de mouwen bij Julianato­ren: ‘Hier kan ik alles vergeten’

Van Civiele Techniek studeren in de Oekraïense stad Dnipro, naar poffertjes bakken in de Apeldoornse Julianatoren. De zomer van 2022 hadden ze compleet anders voorgesteld. Toch zitten deze vluchtelingen uit Oekraïne niet bij de pakken neer en steken ze de handen uit de mouwen in het pretpark. „Het is beter om bezig te zijn, dan thuis te zitten en te piekeren.”

27 juli