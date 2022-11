Apeldoornse stichting Go4it heeft pot met geld en die mag leeg: ‘Organiseer evenement voor de jeugd’

MET VIDEO Fietser overleden na aanrijding met auto in Apeldoorn

Een fietser is vanmiddag overleden bij een aanrijding met een auto in Apeldoorn. Ter hoogte van een fietsoversteekplaats op de Otterloseweg ging het mis. Het slachtoffer was er ernstig aan toe en is later overleden, zo laat de politie weten.

6 november