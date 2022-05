Apeldoornse verdachte van smokkel vluchtelingen raakte kapperszaak al kwijt, maar blijft nog steeds vastzitten

Automobi­list die politieau­to ramde op A50 bij Beemte Broekland verdacht van poging tot doodslag

Een automobilist uit Abcoude die begin februari verantwoordelijk was voor een wilde achtervolging op de A50 van Vaassen naar Apeldoorn, wordt verdacht van poging tot doodslag. De inmiddels 22-jarige D.J.B ramde namelijk met hoge snelheid een politiewagen waarin op dat moment twee agenten zaten. Na een tumultueuze aanhouding bij Beemte Broekland, waarbij hij ook nog agenten in het gezicht spuugde en bedreigde, zit de Abcoudenaar in voorlopige hechtenis.

