Apeldoornse winkel voor lange mannen en vrouwen ‘groeit uit het jasje’ en gaat verhuizen

Veluws College Walter­bosch in Apeldoorn wint prijs voor beste muziekvi­deo op filmfesti­val

Tijdens het Nationaal Filmfestival voor Scholieren 2022 in Lelystad hebben twee leerlingen van het Veluws College Walterbosch een eerste prijs gewonnen voor beste muziekvideo. Het is de vierde keer dat de Apeldoornse school in deze categorie de winnaar is.

3 oktober