Apenheul-bezoekers pas op: fraudeurs kunnen je geld aftroggelen na datalek

Doorstart sneltest­straat voor werknemers in Apeldoorn; nu met geld van overheid

17:44 De snelteststraat voor werknemers in Apeldoorn was even uit de lucht, maar sinds deze week weer ‘up and running’, zoals Miranda ter Huurne van arbodienst BrinQer uit Apeldoorn het verwoordt. ,,Er is iets wezenlijks veranderd: de sneltesten worden nu gesubsidieerd door de overheid. Dat maakt het voor werkgevers een stuk aantrekkelijker.’’