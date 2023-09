Auto belandt in Apeldoorns Kanaal, bestuurder komt er met een nat pak vanaf

Vroeger leek het een taakstraf, nu krijgen ze hier in Apeldoorn complimen­ten: ‘Je gaat alles zoveel beter ervaren’

Je appels niet meer in een plastic zakje stoppen, maar in je eigen tas mee naar huis nemen. Gaat een actie als deze zorgen voor een schonere wereld? Ja, is de overtuiging bij de Zero Waste Apeldoorn. ,,Als wij de stap niet zetten, dan verandert het ook niet in het bedrijfsleven.”