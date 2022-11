Auto botst op wagen wegwerker: A1 bij Apeldoorn maandagavond tijd afgesloten

Met video Hans Carras (57) uit Apeldoorn gaat nog één keer serieus boksring in: ‘Ik heb nooit afscheid genomen’

Het zweet gutst van zijn voorhoofd, de korte grijze haren zijn nat. Het buikje is niet meer zo strak als dertig jaar geleden, maar de snelheid is nog zeker niet verdwenen. Hans Carras wordt deze dagen flink onder handen genomen door trainer René Diks. Dertig jaar na zijn laatste bokswedstrijd gaat de 57-jarige Apeldoorner nog één keer de ring in.

12 november