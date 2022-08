Auto duikt Apeldoornse vijver in: twee voorbijgangers bedenken zich geen moment en redden bestuurder

Met video Metershoge vlammen bij brand in nieuwbouw­wijk in Apeldoorn

Pallets met bouwmaterialen zijn gisteravond laat in brand gevlogen in Apeldoorn. De politie heeft een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden op verdenking van brandstichting. De vlammen sloegen hoog uit maar de brandweer had het snel onder controle.

12 augustus