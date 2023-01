Auto slaat over de kop bij Beekbergen; bakbus en taxi op elkaar geknald

Afgekickte Barnevel­der vindt steun in geloof en speelt open kaart over inbraken in Apeldoorn

Zowel de rechters als de officier van justitie verbaasden zich vandaag bij de rechtbank in Zutphen over de houding van de van inbraak verdachte Björn van de K. (35). De Nijkerkervener, die inmiddels in Barneveld woont, leek volledig open te zijn over zijn verleden als drugsverslaafde en veelpleger.

24 januari