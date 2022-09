Auto vliegt in brand op A1 bij Apeldoorn: vuur slaat over naar berm

MET VIDEO Bink werd gevonden aan de andere kant van de IJssel, maar in Apeldoorn zijn dit jaar nog steeds heel veel katten vermist

We zitten pas op tweederde van het jaar 2022 en nu al zijn er meer katten vermist in Apeldoorn dan in 2021. De 6-jarige Bink was één van de vermiste katten, maar werd na bijna drie maanden alsnog teruggevonden, bijna twintig kilometer verder. Aan de andere kant van de IJssel.

2 september