Auto vliegt in brand op A1 bij Hoenderloo: vuur slaat over naar berm

In dit nieuwe restaurant in Apeldoorn kun je alleen door de week komen eten

Een eigen restaurant beginnen wanneer je 25 jaar bent is een hele stap. Maar een eigen restaurant beginnen in tijden dat er nauwelijks horecapersoneel is te vinden is helemaal een grote stap. Vincent Knol en Marjolein Vaandrager hebben een gewaagde oplossing. Hun Tolhuis Vijf aan de Arnhemseweg in Apeldoorn blijft in de weekeinden dicht.

29 augustus