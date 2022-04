Auto wordt gelanceerd bij aanrijding in Beekbergen en komt terecht in struikgewas

Politie ingezet bij incident in relatione­le sfeer in Apeldoorn: man gewond naar ziekenhuis gebracht

Bij winkelcentrum Hart van Zuid in Apeldoorn stond het woensdagavond vol met politiewagens en een ambulance. In een woning aan de Adelaarslaan was een man gewond geraakt aan zijn arm na een incident in relationele sfeer.

9:13