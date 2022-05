Automobilist ernstig gewond na zwaar ongeluk op A1 bij Uddel: weg dicht

Dringen voor dierenpen­si­ons in de regio: ‘Maakt niet uit of ze twee uur moeten rijden, als er maar plek is’

Ga je binnenkort op vakantie, maar moet je nog een dierenpension vinden voor je viervoeter? Dan is de kans groot dat je veelal een ‘nee’ ontvangt op je aanvraag, en je vrienden of familie lief moet aankijken om je huisdier onder te brengen. De pensions zitten bomvol. ,,Klanten reserveren nu al opvangplekken voor in de zomervakantie van 2023.”

