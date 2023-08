Automobiliste verliest controle over het stuur en richt ravage aan op parkeerplaats in Apeldoorn

Van Los Angeles naar thuiswed­strijd in de modder van Twello: ‘Wel eens lekker om thuis te douchen’

Ze vertoefden een maand in Los Angeles voor albumopnames en stonden vrijdagavond nog tot laat op te treden in België. Hoe anders was dat vandaag voor de rockband Jimmy Diamond. Op het muziekfestival ‘Into the Mud’ in Twello, speelde het drietal weer eens een thuiswedstrijd. ,,Toen we aankwamen was het letterlijk in de modder.’’