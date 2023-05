Automobilisten opgelet: bijna zes weken verkeershinder op A1 bij Apeldoorn

Samen sporten in Apeldoorn­se wijk Orden, nieuwe sportgroep voor volwasse­nen tussen 30 en 60 jaar

Voor Apeldoorners tussen de 30 en 60 jaar die lang niet aan sport hebben gedaan of door een medische oorzaak moeilijker bewegen, start woensdag 10 mei in de wijk Orden een nieuwe sportgroep. De lessen zijn het hele jaar door in de buitenlucht.