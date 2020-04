Baby-aapje met blauwe oogjes krijgt de fles bij Apenheul

Probleem met verdwenen leerlingen is in Apeldoorn in aantallen beperkt

11:56 Het aantal scholieren dat van de radar verdwijnt in deze coronatijd, is in Apeldoorn nog beperkt. Dat is in elk geval de conclusie van de gemeente Apeldoorn, gebaseerd op de stand van zaken eind vorige week. Vijf jonge kinderen zijn onbereikbaar (geweest).