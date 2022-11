Baby Miley heeft haast en wordt op bijzondere plek in Apeldoorn geboren: ‘De vlaggetjes hingen er al’

Ergernis nu QR-code nodig is bij Paleispark in Apeldoorn: ‘Vind het maar gedoe’

Gezucht en gemopper bij het Paleispark in Apeldoorn. Nu de automaat voor een entreekaart is weggehaald, dien je vooraf online of via een QR-code bij de ingang te betalen. Dat gaat niet voor iedereen even makkelijk. ,,Dit is toch zonde van je tijd voor die paar euro?”

