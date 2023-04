Bekeuringen en gebiedsverboden helpen niet tegen jongerenoverlast in Apeldoorn: nu gaat jeugdhonk weer open

met video Penisplant bloeit zelden, maar op deze school wordt het haast routine: ‘Normaal moet je paar jaar wachten’

Verbazing en trots op Praktijkschool Apeldoorn. In de kas staat al voor het tiende jaar op rij een penisplant in bloei. En dat terwijl deze reuze aronskelk vaak een paar jaar overslaat voor deze een week in volle pracht komt. ,,Het was spannend’’, zegt de 15-jarige leerling Dion. ,,Want wat er hier gebeurt is best zeldzaam.’’