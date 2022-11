Belangrijkste materiaal niet leverbaar: groot bouwproject in Apeldoorn ligt nog maanden stil

Ex-dakloze Celeste (22) kan dankzij gift na energiecom­pen­sa­tie twee maanden boodschap­pen doen

Celeste is 22 jaar en woont sinds twee maanden in een klein appartementje in Apeldoorn. Op haar 17de raakte ze dakloos. Nu heeft ze eindelijk een eigen plek, maar door de hoge energiekosten dreigt het opnieuw mis te gaan: ,,Ik houd 44 euro in de maand over om te eten. Met de compensatie van 190 euro kan ik de komende twee maanden in geval de boodschappen doen.”

6 november