Beperkt inhaal- en bekerprogramma in het amateurvoetbal, Dynamo kan eerste prijs van het seizoen pakken

update / met video Politie doet opnieuw onderzoek bij huis van overleden Sylvia (45) uit Apeldoorn

De politie doet vandaag opnieuw onderzoek bij de woning van Sylvia Steunenberg (45). De vrouw uit Apeldoorn werd twee weken terug dood gevonden in een bos in Wenum-Wiesel. Haar ex-vriend Jeremy van E. (51) werd vorige week opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij moord of doodslag op Steunenberg.