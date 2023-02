Bert uit Vaassen treedt op in zijn eigen woonkamer en daar kan jij bij zijn: ‘Stilte is het mooiste applaus’

Park in Apeldoorn kleiner nu tuin voor Theehuis is afgezet met hekje: ‘Kan dat zomaar?’

Met een hekje en een haagje is een deel van het Westenenkerpark in Apeldoorn Zuid voor wandelaars afgesloten. Het gaat om het gedeelte voor het Theehuis. Een aantal parkbezoekers komt in het geweer. ,,Ik kan me voorstellen dat wel meer omwonenden graag een stuk bij hun tuin aan willen trekken.’’