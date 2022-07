Bestelbusje vliegt spontaan in brand op de A1 bij Uddel

Apeldoorn investeert opnieuw drie miljoen voor energiear­moe­de: ‘Willen ook achter voordeur helpen’

4700 Apeldoornse huishoudens hebben een energierekening die te hoog is voor hun inkomen. Die energiearmoede is een grote zorg op het stadhuis. Apeldoorn investeert daarom opnieuw drie miljoen euro, om inwoners te ondersteunen bij de aankoop van energiebesparende middelen. ,,We willen ook achter de voordeur helpen”, zegt wethouder Danny Huizer (GroenLinks).

12 juli