Bestuurder die peperdure Porsche niet terugbracht na proefrit alsnog gepakt

video Derde ongeluk in drie dagen: opnieuw is het raak in beruchte bocht in Apeldoorn

10:38 Opnieuw is er een automobilist uit de bocht gevlogen op de Laan van de Mensenrechten in Apeldoorn. Een vrouw raakte in de inmiddels beruchte bocht de macht over het stuur kwijt en eindigde tegen een boom. Het is al het derde ongeluk deze week.