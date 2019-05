Bestuurder zonder rijbewijs vlucht voor politie en knalt tegen transformatorkastje

Vanochtend vroeg deelde de politie in Apeldoorn het verhaal over deze achtervolging, die gezien de foto's gisteren overdag plaatsvond. Agenten wilden tijdens hun surveillance een auto controleren, omdat zij twijfelden of de bestuurder van het voertuig wel in het bezit was van een rijbewijs. De bestuurder zelf dacht daar heel anders over en besloot op de vlucht te slaan nadat agenten hem een stopteken hadden gegeven.

Macht over het stuur verloren

De achtervolging werd een gevaarlijke, want waar je normaal gesproken 30 kilometer per uur mag rijden trapte de voortvluchtige het gaspedaal in tot 100 kilometer per uur. Uiteindelijk eindigde zijn rit tegen een transformatorkastje, nadat hij op De Waterlei in Apeldoorn de macht over het stuur was verloren. Het vermoeden van de agenten bleek te kloppen, want de bestuurder was inderdaad niet in het bezit van een rijbewijs. Ook bleek dat het rode voertuig niet verzekerd was en geen APK had. De bestuurder is meegenomen naar het politiebureau. Of hij op dit moment nog vastzit, is onbekend.