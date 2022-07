Beukenbomen dankzij 'The Weeping Elephant' weer even thuis op de Veluwe

Het klinkt misschien gek, maar de komende maanden zullen bezoekers van de Hoog Buurlose heide een Afrikaanse olifant tegenkomen. En dat brengt gelijk de beukenbomen afkomstig uit dit bos weer terug naar de Veluwe. Want daar is het reusachtige dier van gemaakt.

‘The Weeping Elephant’. Zo heet het kunstwerk, gemaakt door Jantien Mook. De beukenstammen waarmee de ‘The Weeping Elephant’ is opgebouwd komen uit de bossen van Staatsbosbeheer op de Veluwe. Zo'n zes jaar geleden, in april/mei 2016 maakte Mook het werk en nu is het dus voor even weer ‘thuis’.

Natuurlijke ontbossing

Boswachter Laurens Jansen van Staatsbosbeheer legt uit dat het hout kwam van bomen die toch al weg gingen uit het bos. ,,Het bosvak waar ze stonden was toe aan een stukje ‘dunning’, om de andere bomen meer ruimte te geven. Als je niks doet, dan krijg je allemaal hele dunne boompjes. Dus we hebben dit gecombineerd met een stukje natuurlijke ontbossing. En op deze manier konden ze dus mooi hergebruikt worden.’’

Stilstaan bij de natuur

De olifant is maar liefst 5 meter hoog en weegt rond de 3 ton. Het sculptuur is momenteel op reis en verschijnt in verschillende steden voor een zogeheten ‘ode aan de wildernis’. Het was al te zien in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Haarlem op het Mediapark, in Gent en Castricum aan zee.

Jansen: ,,De olifant hoopt mensen te verrassen en ze stil te laten staan bij de invloed en de schoonheid van onze natuur. Helemaal nu de natuur op de Veluwe door verschillende oorzaken onder druk staat is het belangrijk om extra aandacht te vestigen op de schoonheid, kwetsbaarheid en belang van de natuur.’’

Langs het fietspad

Jantien Mook is een Nederlands beeldend kunstenaar. Een belangrijk thema in haar werk is de schoonheid en de vitaliteit van de natuur. Mook wordt geïnspireerd door structuren, ritmes en patronen in de natuur. De afgelopen jaren maakte zij onder de noemer Ode aan de Wildernis meerdere grote kunstwerken. Ze maakte deze dankzij een bijdrage van onder meer Staatsbosbeheer, het WNF, IFAW, het Ministerie van Economische Zaken, en Karakter Wijnimport.

De komende maanden is het kunstwerk te zien. Het is alleen te voet, te paard (knooppunt 52) of per fiets bereikbaar. Het staat langs het fietspad van Hoenderloo naar Hoog Buurlo tussen knooppunt 44 en 15. De rode heidewandeling van Staatsbosbeheer komt ook langs de plek van het kunstwerk.