Bewolkte dag in Apeldoorn

Toen het City Plan van Apeldoorn een bloeiende metropool moest maken

Stel je voor: auto’s rijden over een vierbaansweg het centrum van het 200.000 inwoners tellende Apeldoorn in, scherend langs louter torenhoge flat- en kantoorgebouwen. Klinkt als een broodje aap? Dit waren daadwerkelijke plannen in de Apeldoornse politiek vanaf het eind van de jaren 50: City Plan Apeldoorn.more