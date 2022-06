Bewoner Tjonger Apeldoorn aangehouden voor brandstichting

Jaël (7) wordt in Apeldoorn­se wijk mishandeld tijdens potje voetbal en kan zijn kinder­feest­je vergeten

‘Hoe hoog kun jij springen?’, om hem daarna onderuit te schoppen en achter te laten met een gebroken pols. Een potje voetballen bij het Johan Cruijff Court eindigde voor Jaël Albertus (7) met een mishandeling. Daarmee houdt de onrust in de Apeldoornse wijken Woudhuis en Osseveld aan. Moeder Ramona is woest. ,,Ik stop niet totdat de veroorzaker is gevonden.”

