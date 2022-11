Bewoner wijst na ‘aanslag’ in Apeldoorn opvallende dader aan: ‘Ik weet het duizend procent zeker’

Living Library met nieuwe ‘levende boeken’ in Apeldoorn

Een non-binair persoon, iemand die moeite heeft met lezen en schrijven en dat jarenlang voor zijn omgeving verzweeg of een donorkind met twee moeders. Zomaar enkele van de ‘levende boeken’ in de Living Library, op zaterdag 26 november van 12.00 tot 16.00 uur in CODA Centrale Bibliotheek in Apeldoorn.

11 november