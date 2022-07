Bezwaren tegen woningen voor ‘probleem-bewoners’ in Apeldoorn klinken uit meerdere hoeken

Rechter spreekt in slepende kwestie: Nee, kerk De Basis mag Gebouw 055 niet zomaar verhuren

Kerkgenootschap De Basis mag Gebouw 055 niet aan allerlei andere organisaties of particulieren verhuren. Dat heeft de rechtbank in Arnhem bepaald. Als blijkt dat er toch iets gebeurt wat niet is toegestaan, moet de beheerder van het pand flink betalen. Ook al is dat iets minder dan voorheen.

