Bij Lucrato in Apeldoorn pakken ze tandpasta en scheerschuim in voor Oekraïners

Duizendkop­pi­ge kinderband uit heel Gelderland komt naar Apeldoorns paleis Het Loo: ‘Laten zien wat we kunnen’

Muziek geïnspireerd op de balzaal, de fonteinen of de Koninklijke Stallen van paleis Het Loo in Apeldoorn. Zo’n duizend basisschoolleerlingen uit heel Gelderland laten binnenkort op die plek met een concert horen hoe dat klinkt. ,,Willen na vijf jaar laten zien wat we kunnen.’’

7 april