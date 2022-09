Bijzondere wendingen rond project met ‘witte kastjes’ in Apeldoorn - zo blijkt de inhoud verrassend

Man (22) reed in op politieau­to en bespuugde agent bij Apeldoorn: celstraf en tbs

Een 22-jarige man is veroordeeld tot twee jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij ramde op 1 februari met zijn auto na een wilde achtervolging op de A50 tussen Vaassen en Apeldoorn een politiewagen en spuugde een agent in diens mond na zijn aanhouding, bij Beemte Broekland. Het vonnis is gelijk aan de eis.

23 september