Binnenkort in Apeldoorn: Record Store Day 2023

Turkse Cem verhuisde voor Lisette naar Apeldoorn: 'Ik wilde haar geen tas verkopen'

“Ik zag haar zitten in de Starbucks naast mijn souvenirwinkel in Kusadasi”, vertelt Cem Tokmak (31). “Toen de zon door haar haren scheen was ik gelijk helemaal betoverd.” Wat Cem toen nog niet wist, was dat de mooie blonde Lisette (34) helemaal niet beschikbaar was. In Apeldoorn wachtte eigenlijk huisje-boompje-beestje op haar.