Blijft failliete Apeldoornse brouwerij definitief dicht? Grondleggers kunnen dat nog niet geloven

UPDATE Verkeer vanuit Apeldoorn richting Randstad meer dan uur in de file door stilstaan­de vrachtwa­gen op A1

Een vrachtwagen met pech bij Barneveld zorgt in de vroege ochtend voor veel overlast op de A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort. De weg is inmiddels weer vrij, maar de file is nog niet opgelost.