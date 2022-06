Boeren vormen opnieuw één front, maar de verschillen blijven groot

Schouder aan schouder stonden de voormannen van boerenorganisaties woensdag op het podium in Stroe, waar ze uitkeken op tienduizenden actievoerders. Samen maakten zij een vuist tegen het Haagse stikstofbeleid. Laten we elkaar vasthouden, zei Jos Ubels van Farmers Defence Force ten overstaan van de menigte. ,,Together we stand, apart we will fall.”