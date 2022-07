Boeren weg uit Eerbeek na urenlange blokkade van 113 bedrijven

Na flinke opknap­beurt nu weer bedrijvig­heid in voormalige Finse School in Apeldoorn

Bijna het gehele pand heeft een behoorlijke opknapbeurt gehad; de voormalige Finse School aan de Eksterweg is van binnen amper meer te herkennen. Van geel met blauw ging de binnenkant over naar fris wit. Na de werkzaamheden stonden drie nieuwe huurders te popelen om in te trekken. Dat ze er nu alle drie zitten wordt donderdag gevierd met de officiële opening.

29 juni