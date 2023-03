Brand Apeldoorn ‘is aangestoken’: ‘s Heeren Loo zal aangifte doen van brandstichting’

met video + update Man (25) opgepakt na steekinci­dent op recreatie­park in Beekbergen: één gewonde naar het ziekenhuis

De politie heeft een 25-jarige man aangehouden na een melding van een steekincident op recreatiepark De Eikenberg in Beekbergen. Een 34-jarige man raakte daarbij gewond. Deze is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter werd opgeroepen en is geland.