Brand in Apeldoorn: waar is de bewoner gebleven?

vierde klasse Roy Zweverink op de weg terug bij Klarenbeek: ‘Conditio­neel moet het nog wat beter’

De opdracht was in theorie lastig, de praktijk bleek hetzelfde. Klarenbeek, subtopper in de vierde klasse F, stuitte zondagmiddag op de ongenaakbare koploper in deze competitie, Rheden. Er werd met 2-0 verloren. Terug op de velden: Roy Zweverink, al jaren een vaste kracht bij de dorpsclub. ,,Mijn herstel na de knieoperatie ging sneller dan verwacht.”